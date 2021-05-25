Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что необходимо выработать предложения по решению насущной проблемы.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что необходимо выработать предложения по решению насущной проблемы.Представитель фракции ЛДПР Александр Шерин отметил, что бюджетных средств, которые были выделены на строительство, может быть недостаточно из-за значительного роста цен на металлы. Стоимость стройматериалов выросла от 50% и выше.Вячеслав Володин поручил комитету по контролю и регламенту проанализировать эту информацию. Спикер отметил, что необходимо предложить правительству принять меры, которые остановят рост цен на металлы. Председатель Госдумы сообщил, что потребители замечают увеличение стоимости на кровельное железо, а также о подорожании изделий из дерева."Выделенные средства не позволяют выполнить поставленные задачи по строительству тех же объектов соцсферы", – сказал председатель Госдумы.Стоит отметить, что в конце прошлого года российские застройщики начали жаловаться на увеличение стоимости металлопроката, из-за чего росла себестоимость строительства. В феврале 2021-го были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, но цены снова выросли.Напомним, ранее Вячеслав Володин сроки рассмотрения законопроекта о бесплатной газификации. По словам председателя Госдумы, депутаты примут необходимые законодательные решения до конца весенней сессии.