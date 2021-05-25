Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин оценил программу реновации, которая реализуется в столице России.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин оценил программу реновации, которая реализуется в столице России.Во вторник, 25 мая, в Госдуме открылась выставка, посвященная реализации программы реновации в Москве. Ее посетили председатель ГД Вячеслав Володин, мэр столицы Сергей Собянин, а также руководители парламентских фракций и председатели профильных комитетов ГД.На выставке представлены ключевые показатели, карта программы реновации, а также изображения будущих квартир и благоустроенных дворов. Осмотрев стенды, Володин отметил, что такой подход к решению проблемы со старым жильем может быть актуален во всех регионах России.По словам спикера Госдумы, депутаты уже думают о том, можно ли провести подобную программу в других субъектах РФ. "Мы, занимаясь анализом правоприменительной практики, изучаем, как сработала реновация", – рассказал политик. Он также добавил, что в стране около 20 регионов-доноров, в которых бюджет позволяет реализовать такую программу.Говоря об успехе реновации, Володин отметил, что отношение москвичей к программе изменилось. Мол, сначала многие выражали сомнение, а потом – одобрение. Это произошло в том числе благодаря диалогу, который вела Госдума с гражданами, считает политик.Председатель ГД также отметил роль президента России Владимира Путина в этой программе, ведь глава государства поддержал инициативу. Володин подчеркнул, что мэр столицы обратился к российскому лидеру с идеей, понимая всю ответственность в сложившейся ситуации.