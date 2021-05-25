Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отреагировал на критику со стороны депутата от ЛДПР Сергея Иванова.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отреагировал на критику со стороны депутата от ЛДПР Сергея Иванова.Во вторник, 25 мая, во время обсуждения законопроекта об ограничении избирательных прав лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций, Вячеслав Володин напомнил о событиях, которые произошли в США 6 января. Тогда сторонники бывшего американского президента Дональда Трама выражали протест возле здания Конгресса.По словам Володина, около 500 человек были привлечены к уголовной ответственности, им грозит от 15 до 25 лет тюрьмы за выражение своей позиции. "И мы говорим о том, что у нас (в России – Прим. ред.) кого-то обижают?", – удивился председатель Госдумы.Спикер ГД считает, что РФ – "последний остров демократии и свободы". По мнению Володина, необходимо прекращать критиковать Россию и посмотреть на то, как развивается мир. От нас зависит, как мы будем строить жизнь на "этом островке", отметил он.Депутат фракции КПРФ Николай Коломейцев, в свою очередь, предложил назвать Россию "материком свободы" из-за размера страны. "Правильно", – с улыбкой отреагировал Вячеслав Володин. Он отметил, что нужно беречь "этот материк", чтобы он не превратился в "остров", поскольку после революции 1917 года российская территория лишь уменьшается.