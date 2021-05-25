За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1177 летальных исходов.

За сутки во Владимирской области от коронавируса умерли ещё восемь пациентов. Об этом 25 мая сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1177 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Также 30 937 пациентов с Covid-19 оправились от болезни. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 53 человека.Напомним, что за минувшие сутки медики в области ещё 47 человек, заболевших ковидом.