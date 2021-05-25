Голосование заканчивается 30 мая.

Во Владимире до окончания голосования по благоустройству парка «Добросельский» в рамках федеральной программы по «Формированию комфортной городской среды». Оно завершится 30 мая.Более двух тысяч горожан проголосовали за первый предложенный вариант. Всего на 24 мая в голосовании приняли участие около 2700 человек.Напомним, что владимирцы выбирают место для памп-треков, скейтпарка и определяют расположение сцены.На первом этапе в «Добросельском» провели коммуникации, сделали прогулочные аллеи, спортивные площадки и большой детский городок.Летом 2021 года на территории сквера оборудуют велодорожки, завершат благоустройство центральной аллеи и входных групп.Победивший в онлайн-отборе дизайн-проект воплотят в жизнь в 2022 году.