На 25 мая в регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 66678 человек.

В Костромской области за прошедшие сутки зарегистрировали 32 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Согласно статистике, положительный тест на ковид пришёл 17 костромичам. Три новых случая заболевания диагностировано в Волгореченске. По два инфицированных прибавилось в Мантурово, Буе, Судиславском и Нейском районах. По одному – в Солигаличе, Парфеньево, Галичском и Вохомском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 21328 человек. Врачам удалось поставить на ноги 19039 пациентов. В стационарах лежит 296 жителей, из них 190 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1631 заболевший.На 25 мая в регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 66678 человек.