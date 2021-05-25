Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностирован у 33 247 человек.

Во Владимирской области на 25 мая коронавирус подтвержден у 47 человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз выявлен у 8 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Муромском и Юрьев-Польском районах. По 3 человека заразились в Александровском, Камешковском, Петушинском и Ковровском, по 2 - в Кольчугинском, Киржачском, Вязниковском и Меленковском районах. По одному человеку с ковидом выявлено в Суздальском, Собинском, Селивановском и Гороховецком районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностирован у 33 247 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.