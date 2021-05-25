Еще за две с половиной недели до 9 мая российские спецслужбы задержали сторонника запрещенной в России террористической группировки Исламское государство. Сообщается, что злоумышленник ..

Еще за две с половиной недели до 9 мая российские спецслужбы задержали сторонника запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Сообщается, что злоумышленник планировал устроить взрыв во время Парада Победы в Норильске. Операция ФСБ по его задержанию сняли на видео, передает . По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.