25.05.2021

2021-05-25 15:40:04

Жительница Владимира, пытаясь избавиться от морщин, попала в больницу

Жительница Владимира после посещения косметических процедур обратилась к врачу с абсцессом на лице. С пострадавшей встретился наш корреспондент Артем Яковенко.



“Уколы красоты" чуть было не обернулись для Евгении Логуновой серьезными последствиями. Девушка обратилась в спа-центр в надежде разгладить мимические морщины на лице. После процедуры сразу поняла - что-то не так.



Евгения Логунова, пострадавшая: «Пришлось выложить ещё 20 тысяч на массаж, чтобы убрать образовавшуюся шишку. По словам девушки, руководитель спа-салона деньги за процедуру вернул, но возместить моральный ущерб отказался. Попасть в СПА-салон журналистам «Вестей» не удалось.



- Закрыто, да?







- Закрыто!



Но по телефону руководитель спа-салона Николай Алиев заявил, что с претензиями клиентки не согласен. Предприниматель настаивает на том, что девушка просто замерзла, так как операция проходила в феврале.



Николая Алиев, руководитель Спа-центра: «Процедуру ей сделали все правильно. Первый день почему у неё все было хорошо, а на третий день почему-то все началось. Проблем не было. Был мороз на улице, а она раздетая. Операций у неё не было. Я был в больнице, узнавал, её не делали операцию, небольшой надрез».



Николай Алиев считает, что ответственность лежит исключительно на косметологе, которая делала процедуру. Она, кстати, уехала из города после того, как пострадавшая рассказала свою историю в соцсетях. В таких случаях квалифицированные косметологи рекомендуют несколько раз подумать, прежде чем обращаться в сомнительные учреждения или вовсе делать уколы на дому.



Майя, дерматокосметолог: «Однозначно надо обращаться в клинику, где работают специалисты с высшим медицинским образованием, которые имеют специализацию дерматологии, венерологии и это не стыдно. Можно спросить - врач, не врач. Можно спросить дипломы о высшем образовании. Это вполне допустимо и даже обязательно».



При любых косметических процедурах юристы рекомендуют составлять договор с организацией, где будут прописаны сроки годности препарата и его состав. А при малейших недомоганиях после посещения косметолога, незамедлительно обратиться к врачу. Самое главное, не требовать деньги с предприятия в личном порядке, а решать все суде. Как правило, Фемида в подобных случаях - на стороне клиента.



Артём Яковенко, Александр Чунаев



«Вести-Владимир»