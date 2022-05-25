Владимирские судебные приставы помогли злостному неплательщику алиментов с официальным...

Владимирские судебные приставы помогли злостному неплательщику алиментов с официальным трудоустройством. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.Во Владимире в отношении 39-летнего местного жителя было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментной задолженности в размере свыше 800 тысяч рублей на содержание несовершеннолетней дочери.Согласно судебному приказу, мужчина обязан выплачивать средства на содержание ребенка в размере 1/4 всех видов заработка ежемесячно. Однако владимирец предпочел игнорировать свои обязательства перед дочерью. Должник длительное время уклонялся от уплаты алиментов и не предпринимал попыток официально устроиться на работу.В итоге мужчина был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Наказание в виде ареста сроком на 15 суток должник отбыл в полном объеме. Данная мера не подвигла мужчину к погашению долга, который к тому времени составил более 800 тысяч рублей.В связи с этим, в отношении должника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Судом мужчина приговорен к исправительным работам сроком на 6 месяцев. После вынесения приговора судебным приставом должнику было выдано направление в центр занятости населения. В настоящее время он официально трудоустроен. В организацию направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату.Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/