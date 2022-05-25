Житель города Камешково осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по...

Житель города Камешково осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.Приговором Камешковского районного суда он осужден к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.В ходе судебного разбирательства установлено, что 28 декабря 2021 года вечером мужчина выпивал в своей квартире со знакомой. В какой то момент между ними произошла ссора, в результате которой хозяин начал избивать гостью. Он умышленно неоднократно с силой ударил ее головой о пол и стену в квартире, а также нанёс ей руками и ногами не менее 12 ударов по голове и не менее 39 ударов по туловищу и рукам.Женщина скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу от закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга, кровоизлиянием в боковые желудочки мозга.Подсудимый свою вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ, пояснив, что причинил знакомой телесные повреждения, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Утверждал, что в трезвом состоянии подобного бы не совершил.При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимого, неоднократно привлекавшегося к административной ответственности на фоне употребления спиртных напитков и характеризующегося участковым уполномоченным полиции и свидетелями как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками и крайне агрессивное в состоянии алкогольного опьянения.Назначая Л. наказание, суд также учел, что подсудимый юридически не судим, социально значимыми связями не обременен, детей не имеет, официально не трудоустроен.Приговор вступил в законную силу, информирует пресс-служба Камешковского районного суда.Фото: Pexels.com