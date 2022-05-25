В этом году создать условия для подключения к газу планируют для 5949 домовладений, 20 котельных, 49 населённых пунктов Владимирской области. Пока в числе отстающих по газификации населённые

В этом году создать условия для подключения к газу планируют для 5949 домовладений, 20 котельных, 49 населённых пунктов Владимирской области. Пока в числе отстающих по газификации населённые пункты в Киржачском, Александровском, Судогодском районах. Алексей Конышев, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Крупные населённые пункты у нас уже практически все с газом, работа ведётся по подводу,