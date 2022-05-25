Напомним, что на возведение объекта выделили 162 млн рублей.

Строительство очистных сооружений в Вяткино должно быть завершено до 1 сентября. Задачу поставил Александр Авдеев.Напомним, что на возведение объекта выделили 162 млн рублей. Торги выиграла московская компания ООО «ТДМ». В конце прошлого года из-за роста цен на стройматериалы началось отставание от графиков.О текущей ситуации губернатору доложил глава администрации Судогодского района Александр Смирнов.«Внесены изменения в муниципальный контракт. Подрядчику 13 мая выплачен аванс - более 48 млн рублей. Компания уже отчиталась: 14,9 млн рублей потрачено на поставку строительного материала, 7,45 млн рублей – на оплату оборудования, 700 тысяч рублей – на аренду спецтехники. Ещё почти 25 млн рублей направлены на поставку технологического оборудования», - рассказал чиновник.Глава региона потребовал полный отчёт о проведении работ и подчеркнул, что к осени очистные должны быть введены в эксплуатацию.