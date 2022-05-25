На 25 мая готовность составляет около 90%.

Александр Авдеев поставил строителям задачу в июле завершить благоустройство Фатьяновского парка в Вязниках. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.Масштабная реконструкция общественного пространства началась благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В сквере появится сцена с ландшафтным амфитеатром на 2000 мест, павильон со смотровой площадкой, проекторной и гигиенический блок, а также подрядчик обустроит пешеходные дорожки и освещение. На реновацию выделили 70 млн рублей.Сдать объект планировали к декабрю прошлого года, но иполнение госконтракта затянулось. На 25 мая готовность составляет около 90%.