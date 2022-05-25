Обвиняемому в присвоении бюджетных средств в крупном размере директору владимирского «Центра...

Обвиняемому в присвоении бюджетных средств в крупном размере директору владимирского «Центра культуры и искусства на Соборной» судом продлена мера пресечения.Октябрьским районным судом г. Владимира 25 мая 2022 года рассмотрено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста директору Муниципального автономного учреждения культуры города Владимира «Центр культуры и искусства на Соборной» Загубнему А.А.Органами предварительного следствия он обвиняется в присвоении денежных средств возглавляемого учреждения в крупном размере посредством фиктивного трудоустройства нескольких лиц.Сторона защиты возражала против продления срока домашнего ареста. Ходатайство следователя судом удовлетворено. Срок содержания под домашним арестом обвиняемого Загубнего А.А. продлен на 1 месяц, а всего до 3 месяцев 27 суток, то есть по 27 июня 2022 года включительно, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.Напомним, что по версии следствия, он вместе с главным бухгалтером фиктивно трудоустроил четверых сотрудников, которые фактически не работали в организации. Положенную «коллегам» заработную плату получал сам руководитель. Сумма ущерба - 858 603 рублей. Правоохранители провели ряд обысков. Директора бывшего дома Офицеров задержали, а впоследствии поместили под домашний арест.