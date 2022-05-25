До 15 июня в специализированную информационную систему планируется внести данные о всём населении 33-го региона, прикреплённом к больницам.

Во Владимирском областном объединении организаций профсоюзов обсудили проблемы льготного обеспечения лекарствами. На мероприятие собрались руководители депздрава, депутаты ЗС и общественники.И.о. главы облздрава Артём Осипов рассказал, что до 15 июня в специализированную информационную систему планируется внести данные о всём населении 33-го региона, прикреплённом к больницам. Единый цифровой контур должен заработать к августу.«Старая система уже не работает, а новая ещё нормально не заработала. Реестры пациентов станут прозрачнее: ещё до закупок медикаментов мы точно будем знать, в каких препаратах нуждаются больные. Пока «разруливать» информационные потоки приходится в ручном режиме», - добавил он.Чиновники еженедельно отрабатывают 100-150 протоколов врачебных комиссий. К 25 мая 2021 года льготникам было выписано 164 тысячи рецептов, на этот же период 2022 года – 201 тысяча. В прошлом году было обслужено 143 тысячи рецептов, в текущем - 192 тысячи.«На 25 мая 2021 года года мы отпустили лекарств на 694 млн рублей, в этом – на 847 млн рублей. В денежном выражении рост составил 2%», - добавил Осипов.В свою очередь, зампред Заксобрания Роман Кавинов подчеркнул, что усилиями Белого дома вал жалоб был остановлен.«Количество обращений сократилось в десятки раз. Главное – есть понимание, как и куда двигаться», – подчеркнул депутат.Напомним, что на закупку медикаментов в 2022 году Владимирская область выделила почти 1,5 млрд рублей.