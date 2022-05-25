Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» представил список...

Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» представил список управляющих компаний с самыми большими долгами за электроэнергию. В него вошли 34 организации с задолженностью более 50 тысяч рублей. На 20 мая 2022 года их совокупный долг превысил 49 млн рублей.Первое место в антирейтинге занимает ООО «ЖКО» (г. Карабаново) с долгом более 18 млн рублей. На втором месте - МУП МО «Город Вязники «ЖКС» с долгом более 10,9 млн рублей. Третье место принадлежит ООО «ЖКХ г. Костерёво» с долгом более 4,5 млн рублей.Больше всего злостных неплательщиков в Александровском районе. Там 12 управляющих компаний накопили просроченную дебиторскую задолженность, превышающую 26,5 млн рублей.Отметим, что наличие у управляющей компании признанной ею или подтвержденной вступившим в силу судебным актом задолженности за два месяца и более является грубым нарушением лицензионных требований. При повторном нарушении из-под управления УК, ТСЖ, ЖСК и пр. могут изъять дома, где были зафиксированы нарушения, или сразу все дома.«Энергосбыт Волга» призывает клиентов вовремя оплачивать счета за потреблённую электроэнергию и не копить долги. Чем больше задолженность, тем труднее её погасить. Быстро оплатить счета юрлица могут с помощью удобных дистанционных сервисов компании: личного кабинета (зарегистрироваться можно по ссылке: личный кабинет клиента и мобильного приложения.Для эффективного взаимодействия гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области предлагает предприятиям и организациям подключить электронный документооборот. Его преимущества уже оценили более 4 000 клиентов «Энергосбыт Волга».