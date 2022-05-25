25 мая 2022 года – особенный для православных праздник.

25 мая 2022 года – особенный для православных праздник.В среду, 25 мая, отмечается народный праздник Епифанов день. Православные верующие в этот день чтут память святителя Епифания Кипрского. Когда речь заходит об этом святом, вспоминают о его способности отгонять нечистую силу. Именно поэтому в день памяти Отца Церкви отправляются в храмы и просят его изгнать дьявольщину.ТрадицииПредки называли 25 мая не только Епифановым днем, но и Рябиновкой, поскольку в этот день незамужние девушки подходили к цветущему растению и просили его о замужестве. Молодые люди предпочитали носить красные бусы, которые символизировали рябину. Такой аксессуар подчеркивал серьезность намерений и чувств. А еще не забывали приносить домой веточку рябины и ставить ее в воду. Если веточка долго не засыхает, значит, хозяев дома ждет удача.Что нельзя делать 25 маяВ Епифанов день запрещается щекотать людей. Считается, что в смеющегося из-за этого человека может вселиться нечистая сила. Также она может испортить съедобную заготовку, если ее сделать в течение этих суток. Кроме того, нельзя доставать заготовки. В противном случае хозяева дома будут ждать неурядицы.ПриметыВ народный праздник, который приходится на 25 мая, обращали внимание на поведение птиц. Если гусь ощипывает перья, значит, стоит ждать ненастную погоду. Она затянется, если чайки не садятся на воду. А вот пение соловья, напротив, обещало хорошую погоду.