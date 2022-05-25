Ответ на санкции один - работать! Какие механизмы поддержки бизнеса уже действуют в нашем регионе?...

Ответ на санкции один - работать! Какие механизмы поддержки бизнеса уже действуют в нашем регионе? Как идёт процесс импортозамещения? В каких отраслях? Что с продовольственной и промышленной безопасностью региона?Эти и другие важнейшие экономические темы "Вести" обсудили с президентом Торгово-Промышленной палаты Владимирской области Иваном Аксёновым и региональным уполномоченным по правам предпринимателей Аллой Матюшкиной.