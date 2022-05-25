На месте знаменитой фабрики будет построен элитный ЖК.

На месте знаменитой фабрики будет построен элитный ЖК.Группа вернулась к идее застройки участка на Болотном острове, где раньше работала знаменитая фабрика «Красный октябрь». Впервые проект был анонсирован двадцать лет назад и предполагал возведение около 1 млн кв. м различной недвижимости. К 2012 году одобренная площадь застройки сократилась до 212 тыс. кв. м, сейчас – до 120 тыс. «квадратов».Обновив проект, застройщик отказался от возведения коммерческой недвижимости. Вместо этого будет построен жилой комплекс класса «элит» на триста квартир. Первая очередь будет состоять из трех малоэтажных корпусов на 29 квартир. Другие параметры застройки пока не известны.Объем инвестиций в проект на острове Балчуг может достигнуть 20 млрд рублей.В Москве ведется активная застройки бывших промзон. Так, в прошлом году на реорганизуемых территориях, по информации столичных властей, было введено более 5 млн кв. м недвижимости, из которых 2,1 млн «квадратов» пришлось на жилье.