Об этом заявил Александр Авдеев во время посещения посёлка Мстёра.

В Суздале появится Всероссийский центр народных промыслов. Об этом заявил Александр Авдеев во время посещения посёлка Мстёра.В художественном музее губернатору рассказали о ключевых направлениях местных народных промыслов: лаковой миниатюрной живописи, иконописи, вышивке и ювелирном искусстве. С 2011 года коллектив Мстёрской художественной мастерской увеличился более чем в четыре раза.«Глава региона принял стратегически важное решение – открыть Всероссийский центр народных промыслов. Он будет создан на базе Суздальских торговых рядов к 1000-летию города», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Предварительно инициативу поддержал Минкульт. Концептуально определено, что центр будет музеем-ярмаркой, который разместит всех желающих производителей народных художественных промыслов на постоянной основе. Параллельно он будет заключать договоры с крупнейшими отечественными производителями изделий.