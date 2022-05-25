Поставщиками для компаний из соседнего государства готовы стать 30 российских предприятий.

В поддержку стран-партнёровК российской платформе присоединились белорусские промышленные гиганты и уже нашли первых поставщиков среди отечественных представителей малого и среднего бизнеса. Сервисом «Производственная кооперация и сбыт» воспользовались белорусские гиганты МТЗ, МАЗ и «Гомсельмаш».Готовность стать поставщиками компаний из соседнего государства уже выразили 30 российских предприятий. Семь компаний уже получили встречные предложения и разрабатывают детальные коммерческие предложения.«В условиях санкций развитие контактов с представителями надежных стран-партнеров - один из векторов, который требует особого внимания. Наш бизнес давно и успешно работает с коллегами из Белоруссии, и сейчас наши взаимоотношения выходят на качественно новый уровень. Мы рассчитываем, что первый опыт международной кооперации с белорусскими предприятиями на базе Цифровой платформы будет успешно масштабироваться. Мы также прорабатываем вопрос подключения к сервису «Производственная кооперация и сбыт» представителей Азербайджана и Армении», - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.22 тысячи предприятий в реестреЦифровая платформа создана для помощи российским малым и средним предприятиям в поиске партнеров и продвижении продукции за рубежом. «Производственная кооперация и сбыт» - это сервис для бесплатного доступа к базе подтвержденных отечественных производственных компаний. Он служит для развития кооперационных связей между возможным поставщиком и покупателем продукции.Отметим, с момента запуска сервиса «Производственная кооперация и сбыт» в начале апреля витриной закупок малого объема воспользовались более тысячи компаний, заключено почти 80 договоров на 31 млн рублей. В реестр промышленных компаний были включены 22 тыс предприятий. Новый сервис также помог 450 компаниям найти «точки соприкосновения» с потенциальными партнерами, еще почти 150 предпринимателей договариваются о заключении договоров.Напомним, что цифровая платформа создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития и запущена в эксплуатацию в феврале 2022 года. На Цифровой платформе размещен спрос компаний и ритейлеров на продукцию МСП. Проект развивается в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства. Его курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов.