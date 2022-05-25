После ночных заморозков, холодного ветра, града и даже снега во Владимирской области наконец наступит летнее тепло. Температура воздуха к 30 мая прогреется до 20 градусов, сообщили во

После ночных заморозков, холодного ветра, града и даже снега во Владимирской области наконец наступит летнее тепло. Температура воздуха к 30 мая прогреется до 20 градусов, сообщили во владимирском гидрометцентре. В ближайшие четыре дня в регионе станет заметно теплее, но не обойдется без дождей. Температура воздуха к концу недели прогреется до 17-18 градусов днем и до