Меленковский районный суд признал двух подростков виновными в угоне санитарной машины меленковской центральной районной больницы, сообщили в пресс-службе областного суда в среду, 25 мая. В

Меленковский районный суд признал двух подростков виновными в угоне санитарной машины меленковской центральной районной больницы, сообщили в пресс-службе областного суда в среду, 25 мая. В октябре 2021 года двое парней 14 и 16 лет захотели поразвлечься. Как нельзя кстати перед ними оказался припаркованный «УАЗ». Музыка играла не долго. Ребята не справились с управлением и врезались