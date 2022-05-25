Мэрия отреагировала на наш сюжет о распространении крыс на проспекте Строителей. «Гнездо» вредителей образовалось недалеко от автобусной остановки «Пединститут». Грызуны питаются пищей,

Мэрия отреагировала на наш сюжет о распространении крыс на проспекте Строителей. «Гнездо» вредителей образовалось недалеко от автобусной остановки «Пединститут». Грызуны питаются пищей, которой кормят птиц. Как и когда уничтожат крыс? Осторожно, крысы! На проспекте Строителей грызуны свободно перемещаются по улице. Городские власти обратили внимание на проблему после выхода нашего репортажа. Напомним, по словам жителей микрорайона,