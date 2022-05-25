Во Владимирской области орудуют мошенники в форме сотрудников МЧС. Переодетые в инспекторов...

Во Владимирской области орудуют мошенники в форме сотрудников МЧС. Переодетые в инспекторов госпожнадзора (а иногда - в боевую одежду пожарных), они приходят к предпринимателям с якобы внеплановыми проверками. Запугивают бизнесменов штрафами и вымогают деньги за решение несуществующих проблем.Жертвами нередко становятся и рядовые граждане. Мошенники ходят по подъездам и убеждают хозяев квартир приобрести у них пожарные извещатели и огнетушители. Мол, теперь за их отсутствие штрафуют. Но это неправда. В МЧС напоминают: сотрудники службы ничего не продают и никаких платных услуг не оказывают. Все официальные проверки согласовываются с прокуратурой. Информацию по тому или иному объекту всегда можно уточнить в региональном управлении.Юрий Арбузов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:- Это всё работают мошенники. Даже переодетые в форму сотрудников МЧС и предоставляющие поддельные удостоверения. Если кто-то с Вас спрашивает деньги, здесь необходимо насторожиться, обратить на это внимание, сообщить в полицию этот факт и не впускать данных граждан, естественно, к себе в жилое помещение.