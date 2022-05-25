И в завершение выпуска - новости из мира животных. В Гусь-Хрустальном лось решил посетить детский...

И в завершение выпуска - новости из мира животных. В Гусь-Хрустальном лось решил посетить детский сад Вишенка.Это произошло накануне около 7 утра, детей еще не было. По словам сотрудников детсада, лось перескочил через забор, потоптался возле детских домиков и качелей. Видимо, в поисках выхода. Кстати, рядом никакой лесополосы нет. И как животное оказалось так близко к людям, непонятно.И еще одно необычное происшествие - милые нарушители дорожного движения из Владимира. Дорогу в неположенном месте сегодня утром переходили.. утки. Водители отнеслись к пернатым с уважением - не сигналили и дали им спокойно перейти дорогу. К слову, это уже далеко не первый променад уток в этом районе - в прошлом году они также были здесь замечены владимирцами, только ближе к гостинице "Заря".