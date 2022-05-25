Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» успешно выполнил поставленные перед ним задачи.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» успешно выполнил поставленные перед ним задачи. Отопительный сезон 2021-2022 оказался одним из самых продолжительных за последние годы. Во Владимире он продлился с 14 сентября по 13 мая. Однако даже это обстоятельство ничуть не повлияло на стабильность и качество работы компании. За это время было выявлено и устранено 274 повреждения на оборудовании тепловых сетей. Из них 8 инцидентов произошло на магистральных тепловых сетях. Количество повреждений по сравнению с прошлым сезоном снизилось на 34 случая.В рамках подготовки к будущему отопительному периоду запланированы текущие ремонты и реконструкция генерирующего оборудования и тепловых сетей, работы по восстановлению и благоустройству территорий.Обновят оснащение 4 котельных, переложат 25 километров тепловых сетей (в том числе на улице Чайковского), а также заменят 10 километров тепловой изоляции. Техническое перевооружение ожидает 23 участка наземных эстакад, 14 распределительных сооружений и пять зданий магистральных теплосетей.Так, уже до начала отопительного сезона компания планирует завершить перекладку магистральной тепловой сети на улице Чайковского; реконструкцию тепловых сетей в районе улиц Тракторная, 850-летия и Никитина; перекладку подземным бесканальным способом тепловой сети вдоль улицы Безыменского; реконструкцию котельной Юго-Западного района города.Кроме того, планируется разработать 8 проектов на техническое перевооружение объектов в будущих периодах. Также после выполнения ремонтных работ будет восстановлено 14 тыс. кв. м асфальтового покрытия и 13 тыс. кв. м газонов после выполнения ремонтных работ.Всего на выполнение этих работ запланировано 1,085 млрд рублей.