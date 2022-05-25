Камешковским районным судом рассмотрено дело в отношении второго фигуранта, участвовавшего в...

Камешковским районным судом рассмотрено дело в отношении второго фигуранта, участвовавшего в поджоге личного автомобиля сотрудника полиции.Дело тянется с 2020 года. В ночь с 5 на 6 ноября 2020 года житель Камешковского района и его товарищ, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, решили поджечь автомобиль сотрудника полиции. Это была месть за то, что полицейский неоднократно привлекал к административной ответственности брата одного из подельников.Приятели взяли пластиковую канистру с автомобильным бензином и приехали на автомобиле к дому потерпевшего. Сначала они пытались повредить автомобиль руками и ногами, затем облили бензином и подожгли.Автомобиль был полностью уничтожен, чем потерпевшему причинен имущественный ущерб в размере 113000 рублей.Допрошенный на суде потерпевший признал, что ущерб ему возмещен в полном объеме.Участник поджога, мстивший за брата, освобожден от уголовной ответственности, так как у него было выявлено психическое расстройство. Его отправили на принудительное лечение в стационаре.Как мы уже писали ранее, его товарищ получил срок 1 год 3 месяца условно с испытательным сроком, сообщили в пресс-службе Камешковского районного суда.Фото: prokazan.ru