25 мая Кристина Орбакайте празднует 51-летие. Сегодня певицу с полной уверенностью можно назвать счастливой женщиной. Она не только добилась успеха как артистка, но и нашла свою любовь. Однако второе далось звезде намного сложнее, чем первое.

25 мая Кристина Орбакайте празднует 51-летие. Сегодня певицу с полной уверенностью можно назвать счастливой женщиной. Она не только добилась успеха как артистка, но и нашла свою любовь. Однако второе далось звезде намного сложнее, чем первое.В как-то смысле Кристина Орбакайте повторила судьбу своей знаменитой матери. Как и Примадонна, ее дочь не сразу нашла свое счастье в личной жизни. В отношениях с первым избранником артистка столкнулась с изменами, в союзе со вторым – с рукоприкладством и судебными тяжбами, а третьем браке наконец забыла о прошлых разочарованиях.Первую большую любовь Кристина Орбакайте встретила в 15 лет. Ее избранником стал 18-летний Владимир Пресняков, который к тому моменту уже успел стать звездой. Молодые люди познакомились на одном из "Голубых огоньков", а после ушлый жених уговорил Примадонну отпустить Кристину с ним на дискотеку. С тех пор они практически не расставались.Пугачева и Пресняков-старший не пытались препятствовать отношениям детей, к тому же, помешать влюбленным быть вместе было не так просто. Как-то раз Владимир увез Кристину с собой на гастроли втайне от ее строгой матери, а вскоре девушка и вовсе перебралась к нему жить. Алла Борисовна понимала, что рано или поздно этим отношениям придет конец, но поделать ничего не могла.В 1991 году у парочки родился сын Никита, но сохранить семью у молодых и неопытных влюбленных не вышло. Со временем разгульный образ жизни и измены Владимира сделали свое дело. В 1997 году терпению Кристины, а заодно и отношениям, пришел конец.Вторым избранником Кристины Орбакайте стал чеченский бизнесмен Руслан Байсаров. Мужчина был галантен, не скупился на комплименты и внимание, а молодая артистка не смогла устоять против его чар. В 1998 году у пары родился сын Дени, но до свадьбы дело так и не дошло. В этих отношениях Кристины все тоже пошло не так, как она мечтала.Поговаривают, поначалу Алла Борисовна не одобрила выбор дочери. И не зря. Байсаров закатывал дома скандалы на почве ревности, поднимал на возлюбленную руку, а однажды даже сломал ей нос. Ко всему прочему, вскоре у мужчины родился ребенок на стороне. Артистка решила уйти от избранника, но мирно разойтись у них не получилось.Расставание было тяжелым и сопровождалось громким судебным разбирательством. Главным предметом спора бывших возлюбленных стал их общий наследник. Руслан боялся, что Кристина увезет мальчика в США, а та переживала, что сына спрячут в Чечне. Прийти к мирному соглашению им удалось только спустя много лет. К счастью, к тому моменту артистка уже нашла свою настоящую любовь.В 2005 году Кристина Орбакайте впервые официально вышла замуж. Ее супругом стал предприниматель Михаил Земцов. Влюбленные познакомились на вечеринке по случаю дня рождения и сразу обратили друг на друга внимание. Кроме того, что Михаил выделялся из толпы своим высоким ростом, он еще и был именинником.Орбакайте и Земцов много лет сохраняют крепкий брак, хоть и не всегда находятся рядом. Артистка постоянно приезжает в Москву, где ее ждут близкие и работа, а Михаил давно живет и занимается бизнесом в Америке. Впрочем, супругам даже на расстоянии удается поддерживать связь и вместе воспитывать дочку Клавдию. Недавно девочке исполнилось уже 10 лет.