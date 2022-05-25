В общественных приемных партии «Единая Россия» планируется проведение тематической недели приемов...

В общественных приемных партии «Единая Россия» планируется проведение тематической недели приемов родителей по вопросам материнства и детства. Встречи пройдут с 30 мая по 3 июня и охватят все территории региона. Жители области смогут лично обратиться к депутатам Государственной Думы, Сенатору Российской Федерации и представителям профильных ведомств.Уточнить дополнительную информацию и записаться на прием можно по телефону во Владимире: 32-65-75.