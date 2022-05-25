Почти 45 тысяч клиентов филиала «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях выбрали опцию «Гарантия плюс» — сервис, предоставляющий дополнительную гарантию на

Почти 45 тысяч клиентов филиала «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях выбрали опцию «Гарантия плюс» — сервис, предоставляющий дополнительную гарантию на телекоммуникационное оборудование. В среднем ежемесячно к сервису подключаются более 2,5 тысяч абонентов. Услуга позволяет однократно заменить приобретенные или взятые в аренду у «Ростелекома» модемы, ТВ-приставки, видеокамеры, терминалы и PLC-адаптеры. Поменять устройства по «Гарантии плюс» можно, если они