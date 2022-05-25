Накануне, 24 мая, в 15-47 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

Накануне, 24 мая, в 15-47 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в поселке Ставрово Собинского района. Загорелся жилой дом на улице Механизаторов.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия к месту пожара наблюдалось горение дома. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом и оперативно ликвидировали пожар на площади 250 кв. м. К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1958 года рождения.На пожар привлекалось 8 единиц техники, 25 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара, сообщает пресс-служба ведомства.