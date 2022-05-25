По предварительной информации ГИБДД, 22 мая 2022 года в 19 часов в Ковровском районе на трассе М-7...

По предварительной информации ГИБДД, 22 мая 2022 года в 19 часов в Ковровском районе на трассе М-7 Волга, 258 км, автомобиль «Хендай Элантра» под управлением 26-летнего водителя врезался в стоящий «Фольксваген Пассат». В момент ДТП «Фольксваген» был технически неисправен, ожидал приезда эвакуатора.В результате ДТП пострадал 6-месячный ребенок, находившийся в стоящей иномарке. Он получил телесные повреждения, предварительный диагноз: ушиб лба, рассказали в издании «Ковров сегодня».Фото: kovrovsegodnya.ru/