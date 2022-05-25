Регулярные засоры и порывы труб. Жители Лакинска готовы бежать из новостройки. Проблемы с жильем новоселы готовы решать в судебном порядке. Вот, это что такое? Вот, стоит тройник. Почему-то

Регулярные засоры и порывы труб. Жители Лакинска готовы бежать из новостройки. Проблемы с жильем новоселы готовы решать в судебном порядке. Вот, это что такое? Вот, стоит тройник. Почему-то открытый, и из него льется все *** *** Очередной порыв труб, вода льется в подвал. Жители дома 10 «Б» на улице 21-го партсъезда жалуются на регулярные засоры.