В России накануне отметили День славянской письменности и культуры. Во Владимире на линию вышел...

В России накануне отметили День славянской письменности и культуры. Во Владимире на линию вышел литературный троллейбус. На нем прокатился наш корреспондент Вера Куликова.- Сотрудники областной научной библиотеки приветствуют Вас!Раз в год вот уже 13 лет в День славянской письменности троллейбус восьмого маршрута становится литературным. Экскурсию по историческим местам Владимира проводят сотрудники областной библиотеки. Пассажирам рассказывают о местах, связанных с писателями, поэтами, музыкантами, историческими личностями, для них проводят конкурсы и викторины на знание русской литературы и истории родного края.Дмитрий Кованов, студент:- Первый раз в таком троллейбусе.- Сами из Владимира?- Сам из Владимира, учусь здесь, живу всю жизнь здесь.- Что узнали?- Что узнали? Основные факты о Владимире я и так, в принципе, знаю. Вот ехал, ответил один факт о Героях Великой Отечественной войны. Вот книжку получил. Очень приятно!Больше всех призов за время поездки собрала третьеклассница Даша Горина. Оказалось, что девочка очень хорошо знает, в честь кого названы улицы Василисина, Осипенко, Гастелло. Даша очень любит читать книги. В ее списке прочитанного уже около сотни произведений. Каждый день девочка стремится узнавать что-то новое.Даша Горина, ученица 3 класса:- Узнала, что будет Библионочь, что библиотеке исполняется 125 лет.На этот раз литературный маршрут посвятили 60-летию первой владимирской писательской организации и 125-летию Владимирской областной библиотеки. Его будут отмечать 27 мая в профессиональный праздник библиотекарей.Ирина Мишина, заведующая отделом Владимирской областной научной библиотеки:- Пассажиры ждут этого литературного троллейбуса. Мы уже несколько лет ездим по этому маршруту, рассказывая всем жителям и об истории, и о литературе нашего города. Ну, а идея пришла сотрудникам библиотеки после того, как мы стали очень активно работать с книжными ярмарками.Областная научная библиотека приглашает всех 28 мая на Библионочь. Гостей ждет много интересного. Игра в мафию, концерты и встречи с известными писателями.Вера Куликова, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”