Его начальнику внесли представление.

В деревне Денисово Гороховецкого района питьевая вода не соответствует нормативам. В колодце обнаружили превышение по содержанию колиформных бактерий.Проверку проводили прокуроры и Роспотребнадзор, которые установили, что чиновники не контролируют состояние источников нецентрализованного водоснабжения.«Пробы питьевой воды по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства по содержанию общих колиформных бактерий», - пришли к выводам в прокуратуре.На замглавы администрации МО Денисовское завели административное дело. Его начальнику внесли представление.Устранение нарушений контролируется прокуратурой Гороховецкого района.