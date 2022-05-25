Прокуратура Гороховецкого района выявила нарушения законодательства о питьевом...

Прокуратура Гороховецкого района выявила нарушения законодательства о питьевом водоснабжении.Роспотребнадзор совместно с прокуратурой Гороховецкого района провел проверку питьевой воды в деревне Денисово.Установлено, что подача питьевой воды жителям деревни Денисово осуществляется из колодца, находящегося в ведении администрации муниципального образования Денисовское.Отбор проб воды показал, что вода по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства по содержанию общих колиформных бактерий.По результатам проверки в отношении заместителя администрации муниципального образования Денисовское прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, главе администрации внесено соответствующее представление.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Гороховецкого района, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Фото: Pexels.com