В июле должно завершиться благоустройство Фатьяновского парка в Вязниках. Такую задачу врио губернатора Авдеев поставил перед строителями во время рабочей поездки. Масштабная

В июле должно завершиться благоустройство Фатьяновского парка в Вязниках. Такую задачу врио губернатора Авдеев поставил перед строителями во время рабочей поездки. Масштабная реконструкция этого общественного пространства началась благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию проекта выделены федеральные средства – 70 млн рублей – и почти 29 млн рублей из