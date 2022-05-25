При этом 16-летнего преступника в связи с выявленным у него заболеванием поставили на учёт у врача-психиатра.

Меленковский районный суд признал виновными подростков 14 и 16 лет в угоне санитарной машины местной ЦРБ. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.По версии следствия, вечером 10 октября 2021 года ребята увидели у одного из домов припаркованный «УАЗ» и решили покататься. Кайф юных «шумахеров» продлился не долго. Горе-водители врезались в металлическое ограждение. Карета медучреждения получила технические повреждения. Несовершеннолетние не пострадали.На допросах фигуранты признали свою вину и раскаялись. Оба получили по году условно с аналогичным испытательным сроком.При этом 16-летнего преступника в связи с выявленным у него заболеванием поставили на учёт у врача-психиатра.