Авария с участием четырех транспортных средств, включая автобусы №17 и №5, произошла во Владимире на проспекте Ленина вечером вторника, 24 мая. В группе ВКонтакте «PRO Транспорт» Владимир News

Авария с участием четырех транспортных средств, включая автобусы №17 и №5, произошла во Владимире на проспекте Ленина вечером вторника, 24 мая. В группе ВКонтакте «PRO Транспорт» Владимир News опубликовали запись инцидента. По предварительной информации, в 17:00 у дома №5 на проспекте Ленина водитель 17-го автобуса, двигавшийся в сторону центра, при перестроении врезался в «Мерседес». От