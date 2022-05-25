В сети появилось видео столкновения двух пассажирских автобусов на проспекте Ленина во...

В сети появилось видео столкновения двух пассажирских автобусов на проспекте Ленина во Владимире.Авария произошла накануне вечером. Микроавтобус ГАЗ пятого маршрута из крайнего левого перестроился в крайний правый ряд и водитель другого автобуса не успел затормозить. После удара маршрутка столкнулась с легковым Пежо, а тот в свою очередь врезался в выезжающий на главную дорогу Фольксваген. Как сообщили в ГИБДД, никто из пассажиров серьезно не пострадал.