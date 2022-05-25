В Собинке на днях прошла региональная спартакиада судей. В спортивном турнире приняли участие 120...

В Собинке на днях прошла региональная спартакиада судей. В спортивном турнире приняли участие 120 представителей различных судебных инстанций.Команды областного и районных судов, мировые и арбитражные судьи, сотрудники управления судебного департамента и областного департамента юстиции, а также объединенная сборная судей в отставке. Служители фемиды разыграли комплекты наград в мини-футболе, волейболе, стрельбе в лазерном тире, настольном теннисе и плавании. В командном зачете лидировала "Победа" - спортивная сборная областного суда.