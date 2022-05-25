64-летний мужчина погиб на пожаре в поселке Ставрово Собинского района днем 24 мая, сообщили в региональном МЧС. Загорелся частный дом на улице Механизаторов. Спасатели потушили пламя

64-летний мужчина погиб на пожаре в поселке Ставрово Собинского района днем 24 мая, сообщили в региональном МЧС. Загорелся частный дом на улице Механизаторов. Спасатели потушили пламя усилиями 25 человек и 8 машин. После ликвидации пожара на площади 250 кв.м. сотрудники МЧС обнаружили на пепелище тело погибшего. Дознаватели МЧС установят причину пожара. Присоединяйтесь к нам в