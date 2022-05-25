В Судогде может появиться набережная. Местное предприятие профинансировало разработку...

В Судогде может появиться набережная. Местное предприятие профинансировало разработку предпроектного решения, которое должно будет принять участие в федеральном конкурсе в рамках проекта "Комфортная городская среда". Как будет выглядеть объект, узнал Никита Тарбеев.– Берег на котором мы стоим- это будет тихая зона. Здесь жилые дома, чтобы людям было комфортно, потому что появятся новые потоки, будет шумно...Виктория Бедина – куратор проекта судогодской набережной. Команда архитекторов работала над ним несколько месяцев. Собственно набережных будет две. Если на этом берегу планируется создать пешеходную зону с деревянной ротондой и спуском к воде, то на другом отдыхать можно будет более активно– В самом начале будет детская небольшая зона, дальше будут павильончики, где люди смогут зайти, что-то приобрести, попить кофе, а завершатся будет, местные просили – здесь активный дом детского творчества, у них разные танцы, чтобы они могли их проводить там.Место для купания и пляжа проект не предусматривает, все-таки Судогда довольно прохладная река, но зато здесь появится утиный домик и вернется, так называемый, плотик. Старый пирс, на котором жители близлежащих домов когда-то стирали бельё, сломало во время половодья, новый будет выполнять менее утилитарные функции.Виктория Бедина, куратор проекта:– Этот плотик теперь будет - в будний день там просто сидят люди – отдыхают, в выходной день там рыбалка и когда идут сплавы по реке, байдарочники могут тут останавливаться, в город выйти , продукты купить, фотографии сделать. Как новая точка притяжения для них.Вопрос строительства набережной в Судогде начали обсуждать еще двадцать лет назад, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки- у пешеходного моста создали круглую площадку, которую посещают молодожены - и на этом все. Горожане заявляют, что набережная была бы очень кстатиРустам Новрузов и Владислав Новиков, жители г. Судогды:– Там можно постоять, но сидеть негде, я бы построил на этой набережной лавочку.– Навес еще какой-нибудь можно сделать было бы.– От дождя, потому что дождь часто и укрыться просто негде.Вера Галкина, жительница г. Судогды:– Мы вот часто ходим гулять с внуками - они бы тут погуляли, побегали по бережку, у нас сейчас нету уточек, а так у нас часто уточки бывают - вот тут немножко есть- семь штучек по-моему.В случае победы на всероссийском конкурсе, Судогда получит на реализацию проекта пятьдесят миллионов рублей. Ранее сделать это городу не удавалось, но и таких проработанных проектов прежде не было.Александр Смирнов, глава администрации г. Судогды:– Сегодня мы защищаем на первом этапе в области свою заявку. Далее, если мы здесь будем одобрены как претенденты на всероссийский конкурс, то в течение следующего месяца будем участвовать в конкурсе, но реализация сама будет уже этапом следующего года.В администрации района заявляют: даже если этим летом получить федеральный грант не получится, у Судогды появится концепция развития прибрежной территории. Реализовывать её можно будет поэтапно.Никита Тарбеев, Алекандр Голубев.Вести "Владимир"