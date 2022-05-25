В Суздале проходит Всероссийский чемпионат кинологов ФСИН. В нем принимают участие более двухсот...

В Суздале проходит Всероссийский чемпионат кинологов ФСИН.В нем принимают участие более двухсот сотрудников исправительных учреждений со всей страны. 64 команды наставников и питомцев. Соревнования проходят в нескольких дисциплинах. Сегодня пройдет один из самых интересных этапов - выборка. Собакам предстоит по запаху отыскивать запрещенные вещества и предметы в помещениях, автомобилях, среди группы людей. Победителей чемпионата назовут в пятницу.