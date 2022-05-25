Подробности у Юлии Шуваловой. – Отлично! Супер! Браво! Кокер спаниель Джейла - чемпионка. Она...

Подробности у Юлии Шуваловой.– Отлично! Супер! Браво!Кокер спаниель Джейла - чемпионка. Она завоевала уже 15 медалей! Как рассказывает Марина Михайлова, старший инструктор-кинолог из Пермского края. Джейлу она завела как обычную домашнюю собаку.Но в процессе дрессировки разглядела у неё задатки "ищейки".Марина Михайлова, старший инструктор-кинолог (Пермский край):– В 3 года мы её попробовали на поиск наркотических средств, пошла удачно. За две недели мы поставили её на первый запах. В 2016 году мы уже выступили на первых соревнованиях. Заняли 3 место и больше не опускались.Убедиться в эффективной работе четвероногого оперативника решила и съемочная группа Вестей.Юлия Шувалова, корреспондент:– Я тоже приняла участие в Чемпионате кинологов, сейчас будет работать собака Джейла. Она будет искать человека, у которого наркотики.Всего пара секунд и собака делает... правильный выбор.Чемпионат кинологов ФСИН России проходит в несколько дней. Вот один из самых интересных этапов - выборка. Собаки находят по запаху запрещенные предметы и вещества в помещении, на участках местности, в транспортных средствах. Впереди - поиск человека.Алексей Глебов, начальник кинологической службы УФСИН России по Владимирской области:– Универсальной собакой является немецкая овчарка, также хорошо развивается бельгийская овчарка. Поиск наркотических средств и взрывчатых веществ подходят и маленькие породы собак, лабрадоры.Собаки выполняют упражнения и по защитно-караульной службе. Демонстрируют и ловкость - преодолевают полосу препятствий.Как говорят кинологи, их питомцы волнуются не меньше, чем они. Именно поэтому иногда могут совершать ошибки, но бывают и уникумы, которые проходят испытания без сучка, без задоринки.Антон Кулагин, заместитель главного судьи, заместитель начальника отдела кинологической службы ФСИН России:– 6 собак у нас отрабатывали на 100 баллов, это у наркорозыска. Соответственно, среди них определяли по времени, кто сегодня получит приз.Итоги соревнований подведут в пятницу. По результатам будет известно, в каком регионе работают лучшие четвероногие сотрудники ФСИН.Юлия Шувалова, Семен Карпов.Вести "Владимир"