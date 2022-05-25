Реконструкцию Фатьяновского парка обещают завершить к началу июля. Процесс на контроле у главы...

Реконструкцию Фатьяновского парка обещают завершить к началу июля. Процесс на контроле у главы региона Александра Авдеева. С рабочей поездкой он посетил Вязниковский район.До всероссийского праздника поэзии и песни, который ежегодно проходит в Фатьяновском парке в Вязниках, меньше двух месяцев, а реконструкция до сих пор не завершена. Готовность - 90 процентов. Но сцена пока не может принимать гостей и зрителей. Из-за допущенных при проектировании ошибок, по ходу работ пришлось вносить изменения– До бордюров вы дойдете - это только месяц будете здесь возиться. Это середина июля, в лучшем случае. С учетом того, что сегодня 24 мая, а у вас даже подрядчика нет. И не собрано здесь ничего, площадка не подготовлена.На реконструкцию парка из федерального бюджета было выделено 70 миллионов рублей. Но впоследствии цена увеличилась. Уже потрачено на 30 миллионов больше этой суммы - это деньги регионального бюджета. И это еще не предел. Сейчас ищут подрядчика на дополнительные работы. Реконструкцию обещают закончить до конца июня.Дмитрий Аськин, руководитель проекта реконструкции Фатьяновского парка:– По проекту предусмотрен амфитеатр. Вот который лавочки вы видели. Он был в грунте. А заказчик хочет сделать всю поверхность в брусчатке. Вот на это пока нет подрядчика. Это уже не в рамках контракта нашего.Отдельное внимание Авдеев посвятил агропромышленному комплексу района. В прошлом году фермер Анатолий Колесников благодаря грантовой поддержке посадил яблоневый сад на площади в два с половиной гектара. И уже в этом году ждёт первый урожай.– Какой сорт, как называется?– Хани Крисп. Самые лучшие яблоки, как мы считаем, в мире.– И сколько такая яблоня будет давать с саженца?– Гектар будет давать, вот в этом году планируем получить с гектара 5-6 тонн.Предприниматель планирует увеличить площадь сада почти в десять раз. А так же заняться выращиванием картофеля и других овощей из борщевого набора.Новое для региона направление - техническая конопля. Её можно использовать в продуктовой, текстильной, медицинской промышленности.Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства Владимирской области:– Это, в общем то, пилотный проект на сегодня. В этом год планируется посеять 500 га технической конопли. И зимой постараться запустить всё-таки первичную переработку. Осенняя уборка будет на семена, на пищевые цели. И в дальнейшем, если всё получится, уже будем производить волокно.В апреле глава региона Александр Авдеев объявил о выделении средств на поддержку малых фермерских хозяйств. Порядка ста миллионов рублей. В сложившейся экономической ситуации помощь со стороны государства необходима, считают на животноводческом комплексе в поселке Центральный. Ежесуточно хозяйство производит двадцать две тонны молока.Роман Мишин, директор фермерского хозяйства:– Зарождается проблема с техникой. То есть она даже российского производства резко подорожала. Запчасти подорожали, сложности стали.Александр Авдеев так же посетил "Мстёрский художественный музей". Мстёра - уникальный посёлок, здесь сохраняют традиции русской лаковой миниатюры. Музей- визитная карточка не только Вязниковского района, но и всей области. В ближайшее время планируется его модернизация.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– В этом году перевести музей на газовое отопление, что позволит сократить в три раза расходы на эксплуатацию здания. Что необходимо немножко модернизировать саму экспозицию, улучшить. Сейчас проект готовится. Надеюсь, в этом году закончится и мы в ближайшее время начнём такую реконструкции с изменением композиции.По указу главы региона в Суздале будет создан Всероссийский центр народных промыслов. Мстёрским мастерам предложили создать там свой творческий уголок, тем самым ещё больше популяризировать уникальную технику лаковой миниатюры.Максим Калашнкиов, Александр Чунаев.Вести "Владимир"