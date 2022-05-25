Бывший комбинат Danone, возможно, придётся перепрофилировать.

Во Владимирской области на 20% сократилась переработка молока. Об этом рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.Всего в 33-ем регионе работают 24 молокоперерабатывающих комбината. Около 50% продукции уходит на экспорт. Спад обусловлен закрытием одного из предприятий, входивших в группу компаний «Данон». За полтора года простоя производственных площадей инвесторы то появлялись, то исчезали. В результате цеха, возможно, придётся перепрофилировать.«Во многом сказалась экономическая ситуация и пандемия коронавируса. Играет роль и состояние площадки. Компания-владелец вывезла все оборудование. Завод представляет из себя только помещение. Площадку можно использовать для других целей. Переговоры ведутся», - подчеркнул Константин Демидов.Напомним, что комплекс зданий площадью 11 605 квадратных метров продаётся за 250 млн рублей.Госслужащий добавил, что санкции отразились и на Юрьев-Польском молочном комбинате. Из-за СВО на Украине холдинг отказался от инвестиций.«Пока завод работает в штатном режиме. Планировалась реконструкция на производство сыров. Пока эта деятельность приостановлена», - резюмировал он.Напомним, что сейчас предприятие выпускает кефир, йогурты, сметану и другую молочку. Оно входит в состав компании PepsiCo.