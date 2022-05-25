Смотрите в программе Вести-Владимир: Зеленый Владимир Кронирование или обезглавливание? Почему...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":Зеленый ВладимирКронирование или обезглавливание? Почему Владимир рискует потерять статус "изумрудного города"?Набережная в СудогдеВ Судогде может появиться набережная. Проект претендует на федеральный грант – какие объекты планируется построить?В путь с книгойИ литературное турне по Владимиру на троллейбусе. Кто знает город лучше всех?